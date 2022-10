Tembo Gold ( WKN A2P9RS / TSXV TEM ) wartet aktuell auf die Laborergebnisse der ersten Bohrungen seit langem auf seinem gleichnamigen Projekt in Tansania, das ganz in der Nähe von Barricks Bulyanhulu-Mine gelegen ist (wir berichteten). Noch steht man allerdings am Anfang dieses ersten Bohrprogramms, hat erst etwas mehr als sein Viertel der Gesamtlänge absolviert. Für die weitere Erkundung des äußerst vielversprechenden Tembo-Projekts hat man sich jetzt die die Dienste eines ausgewiesenen Experten gesichert, der unter anderem für Barrick auf Bulyanhulu tätig war!

Kein Wunder also, dass Herr Meiring über ein umfassendes Wissen der Geologie von Bulyanhulu und der Kontrolle der Mineralisierung verfügt. Und das sollte für die Bestrebungen von Tembo Gold, eine Goldressource auf dem Tembo-Projekt auszuweisen, von unschätzbarem Wert sein. Zumal David Scott, President und CEO von Tembo bereits in der Vergangenheit mit Herrn Meiring zusammenarbeitete, zum einen in Südafrika im Barberton-Grünsteingürtel und zum anderen auf Bulyanhulu. Der Tembo-CEO geht davon aus, dass die Erfahrungen und Kenntnisse seines neuen Explorationsmanagers die Erfolgschancen auf dem Tembo-Projekt maximieren werden.

Herr Meiring hat große Bohrkampagnen zur Exploration aber auch zur Ressourcenbestimmung geleitet und verfügt über 32 Jahre Erfahrung auf dem afrikanischen Kontinent und in der Region Asien-Pazifik. Seine Erfahrung mit zahlreichen Rohstoffen und mit Goldvorkommen, die in Grünsteinen und Scherzonen liegen, bietet ihm eine solide Wissensbasis für die Exploration von Goldvorkommen in Grünsteinen. Hendrik war in der Vergangenheit Explorationsleiter bei Ivanhoe Mines Exploration in der Demokratischen Republik Kongo („DRC“) und Chefgeologe bei Endeavour Mining in der Elfenbeinküste, Projektleiter bei Barrick Exploration auf der Lumwana-Kupfermine in Sambia, dem größten Bohrprogramm der Welt zwischen 2011 und 2013, und Chefgeologe bei Ivanhoe Mines auf der Kipushi-Kupfer- und Zinkmine in der DRC.

Auch Herr Meiring selbst zeigt sich zuversichtlich, dass der dazu beitragen kann, dass Goldpotenzial in diesem sehr vielversprechenden Projektgebiet zu heben. Man darf gespannt sein, wie sich seine Ernennung in den kommenden Wochen und Monaten auf die Aktivitäten von Tembo Gold auswirken wird.



