WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Montagshandel mit klaren Zuwächsen beendet. Der österreichische Leitindex ATX legte um 1,45 Prozent auf 2789,63 Zähler zu. Für den ATX Prime ging es um 1,31 Prozent auf 1405,37 Punkte hinauf.

Schwache Konjunkturdaten aus den USA brachten an der Wall Street keinen Gegenwind. So war der Empire-State-Index der Federal Reserve of New York zwar stärker gefallen als erwartet, allerdings dürfte dies die Hoffnungen auf einen künftig etwas flacheren Zinsstraffungspfad der US-Notenbank Federal Reserve geschürt haben.