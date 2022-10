PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben ihre Gewinne am Dienstag ausgebaut. Mit starken Vorgaben der Wall Street und Gewinnen an den asiatischen Börsen im Rücken legten die europäischen Finanzmärkte weiter zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog am Mittag um 0,69 Prozent auf 3465,24 Punkte an. In Paris gewann der Cac 40 0,42 Prozent auf 6066,20 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,5 Prozent auf 6955,04 Punkte.

Ob die aktuelle Aufwärtsbewegung eine stärkere Erholung eingeleitet hat oder lediglich eine Reaktion auf die vorhergegangenen Verluste darstellt, ist noch unklar. Marktexperte Andreas Lipkow will bislang nicht von einer "Trendumkehr" sprechen, sondern sieht die Gewinne als Reaktion auf den übertriebenen Pessimismus an den Märkten an. "Es braucht jetzt mehr positive Impulse, um eine nachhaltige Trendumkehr einleiten zu können", betonte Lipkow. "Es gibt noch zu viele potentielle Belastungsfaktoren und negative Aspekte, die gegen eine nachhaltige Kurserholung bei europäischen Aktien sprechen."