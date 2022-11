JEFFERIES stuft Nel ASA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nel angesichts eines Großauftrags eines Energiekonzerns aus Nordeuropa auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 norwegischen Kronen belassen. Es handele sich um einen weiteren positiven und wesentlichen Auftragsgewinn für den Wasserstoff-Spezialisten, schrieb Analyst Skye Landon in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Umsatzaussichten im Elektrolyse-Bereich für das Geschäftsjahr 2023./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 10:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 10:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

