Doch nicht alle Börsianer sind optimistisch: "Über 40 Prozent vom Tief konnte die Aktie von Biontech zuletzt wieder zulegen. Und das obwohl Umsatz und Gewinn sich zum Vorjahr halbiert haben. Seit dem Quartalsbericht, der trotz der zum Vorjahr schwachen Ergebnisse die Analystenerwartungen deutlich übertroffen hat, sind weitere zehn Prozent eingetütet", erklärt Martin Goersch, mit Mike Seidl Chefredakteur unseres neuen Börsendienstes "America's Most Wanted" . Trotzdem liefe die Aktie langfristig noch immer in einer Seitwärtsrange zwischen 120 und 180 US-Dollar. "Und genau dort sehen wir die Bewegung aktuell auch begrenzt. Nach dem jüngsten Anstieg ist das Chance-Risiko-Verhältnis hier nicht mehr attraktiv", so Goersch. (Tipp: Laden Sie sich hier den kostenlosen (!) Report meines Kollegen Goersch herunter! Wertvoll. Es lohnt sich.)

Unterdessen scheint Biontech weiter auf der Erfolgsspur. Zwar hat das Papier auf Jahressicht rund 34 Prozent an Wert eingebüßt. Doch das liegt vor allem an den allgemeinen Unsicherheiten an den Finanzmärkten, die mit dem Krieg in der Ukraine einhergehen und daran, dass sich die Corona-Pandemie abschwächt, die für überproportionalen Kurs-Rückenwind sorgte.

Dieser könnte aber auch in Zukunft wieder auf der Agenda stehen, denn es gibt einige positive Entwicklungen, die größeres Wachstumspotenzial versprechen. So baut das Mainzer Unternehmen sein Portfolio an Covid-19-Impfstoffen weiter aus und hat gerade – im Zusammengang mit Pfizer – eine neue Studie mit einem weiteren Impfstoffkandidaten begonnen. Zudem will das Gründer-Duo Özlem Türeci und Uğur Sahin Biontech als ein Schwergewicht im Kampf gegen den Krebs positionieren und baut vor diesem Hintergrund auch das Onkologie-Geschäft gezielt weiter aus, wobei Immuntherapien als Mittel gegen Krebs weiterhin im Fokus stehen.

Gute Nachrichten gibt es auch mit Blick auf den asiatischen Markt als Kundenklientel – und das gleich doppelt. So errichtet Biontech zum einen eine mRNA-Produktionsstätte in Singapur. Zum anderen hat das Unternehmen vor kurzem eine Notfallgenehmigung für den Corona-Impfstoff für Hongkong und die Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China erhalten. Ob hier noch größeres Absatzpotenzial winkt, bleibt abzuwarten. Doch die Aussicht, dass sich die Genehmigung im Zuge von Lockerungen in der Null-Covid-Strategie auf ganz China ausweiten könnte, birgt zweifellos Kursfantasie.

Das mittlere Kursziel liegt laut Marketscreener bei über 208 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs von rund 160 Euro. Für das Unternehmen spricht die breit gefächerte Produkt-Pipeline und ein nach wie vor starker Absatz von Covid-19-Vakzinen, finden unter anderem Goldman Sachs-Analyst Chris Shibutani und Zhiqiang Shu, Analyst bei der Berenberg Bank. Und auch die Zahlen für das dritte Quartal hätten überzeugt, meint UBS-Analystin Eliana Mehrle.

Die BioNTech Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 166,9USD gehandelt.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion