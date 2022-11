Die neue spanische Produktionsfirma PsychoDeLuX Media geht eine PARTNERSCHAFT mit erfahrenen HOLLYWOOD-PRODUZENTEN ein, um sich in der aufstrebenden spanischen Film- und Fernsehindustrie zu etablieren.

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die kombinierte Erfahrung der Gruppe hat weltweit

"Ich freue mich sehr, mit großartigen Freunden und Kollegen in Spanienzusammenzuarbeiten, und John Bryan sowie Peter und Cory von A Bigger Boat sinddie perfekten Partner", so John Schneider, Director of Production beiPsychoDeLuX, der selbst ein erfahrener Hollywood-Produzent ist. "Mit derzunehmenden Popularität und Unterstützung durch die spanische Regierung glaubeich, dass dies eine großartige Gelegenheit ist, eine erfolgreiche Film- undFernsehindustrie aufzubauen, um die uns die ganze Welt beneiden wird."Im März 2021 kündigte Spanien einen öffentlichen Investitionsplan in Höhe von1,6 Mrd. Euro (1,56 Mrd. US-Dollar) bis 2025 an, um die Film- undFernsehproduktion im Land zu steigern und Spanien als führendenProduktionsstandort sowie als attraktiven Standort für Investitionen, Talenteund internationale Dreharbeiten zu stärken. "Ich bin jetzt seit fünf Jahren inSpanien zu Hause und habe die Entwicklung der Film- und Fernsehbranchemiterlebt. Sie ist nicht nur unglaublich vielfältig und schön, sondern wird sichauch schnell zu einem neuen Produktionszentrum entwickeln", sagte Joe Q. Bretz,Managing Partner bei PsychoDeLuX Media.PsychoDeLuX Media ist ein vielseitiges Team, das sich auf die Entwicklung undProduktion von Film, Fernsehen und Multimedia konzentriert, einschließlich deraufkommenden AR- und VR-Märkte. Durch die Bündelung seiner Erfahrung und dieNutzung durchdachter Budgets für Kino und Streaming in Film und Fernsehen istdas Unternehmen bereit, die sich entwickelnde Unterhaltungsindustrie in Spanien,Europa und weltweit zu erobern.A Bigger Boat ist ein Produktions- und Beratungsunternehmen mit Sitz in LosAngeles, das vom Gründer Peter Block, dem ehemaligen President of Acquisitions &Co-Productions bei Lions Gate, und seinem Partner Cory Neal geleitet wird. Derjüngste Film des Unternehmens, "Summering", hatte 2022 auf dem Sundance FilmFestival Premiere und wurde international von Sony Pictures Worldwidevertrieben. Derzeit befinden sie sich in der Postproduktion eines Spielfilms fürUniversal Pictures International und Sony Pictures Worldwide.John Bryan , Gründer von John Bryan Studios, bedient die Bedürfnissetraditioneller Rundfunk- und Digitalplattformen, um das Wachstum und diePublikumsgewinnung und -bindung zu maximieren. Bryan hat einen beeindruckendenLebenslauf in der Unterhaltungsindustrie vorzuweisen, unter anderem bei Serienwie "The Dukes of Hazzard". Er ist ein Pionier im Bereich digitalerMulticast-Netzwerke und hat ein scharfes Auge für die globale Expansion vonInhalten auf zahlreichen Plattformen.View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-neue-spanische-produktionsfirma-psychodelux-media-geht-eine-partnerschaft-mit-erfahrenen-hollywood-produzenten-ein-um-sich-in-der-aufstrebenden-spanischen-film--und-fernsehindustrie-zu-etablieren-301686930.htmlPressekontakt:PsychoDeLuX Media (817) 771-4991 ashly@j-taz.com www.psychodelux.mediaWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166982/5378883OTS: PsychoDeLuX Media