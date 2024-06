Auf seiner Social-Media-Plattform X erklärte Musk, der CEO und Gründer von SpaceX, dass das Unternehmen "keinen Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten habe und tatsächlich Aktien zurückkaufen werde". Er sagte, Liquiditätsrunden für Investoren und Mitarbeiter würden etwa alle sechs Monate stattfinden.

Google und der Fondsmanager Fidelity gehören zu den Investoren von SpaceX, neben anderen wie dem Milliardär Ron Baron. Der Vermögensverwalter Vijay Marolia, der SpaceX-Aktien über den Focused Growth Fund von Baron besitzt, prognostizierte Anfang des Jahres, dass ein Börsengang von SpaceX im Jahr 2025 oder 2026 erfolgen könnte.

Im April erreichte SpaceX mit dem Start von 23 Starlink-Satelliten an Bord einer Falcon 9-Rakete einen Meilenstein in der Wiederverwendbarkeit von Raketen. Ende letzten Jahres war Starlink, das kostengünstiges Internet an abgelegenen Orten anbietet, im Gespräch für einen Börsengang.

Nach Schätzungen von Bloomberg dürfte SpaceX im vergangenen Jahr Einnahmen in Höhe von neun Milliarden US-Dollar für seine Raketenstarts und Starlink verbucht haben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Der große Dividendenreport 2024: Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus, was machen die US-Standardwerte? Welche Unternehmen kommen gerade sogar auf zweistellige Renditen? : Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus, was machen die US-Standardwerte? Welche Unternehmen kommen gerade sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie hier in seinem kostenlosen Dividenden-Report.