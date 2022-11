UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" belassen. Die Download-Zahlen für die Apps von Essenslieferdiensten als Nachfragetrend-Indikator seien fast weltweit rückläufig, wie Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie schrieb. Die letzten Daten aus dem Oktober zeigten etwa, dass die App des von Delivery Hero übernommenen Lebensmittellieferanten Baemin in Südkorea zwar gegenüber dem Vormonat verloren habe, aber dort immer noch klarer Marktführer sei. Zudem habe die Delivery-Marke Food Panda ihren Download-Anteil in Thailand gegenüber dem September behauptet, und in Spanien und Italien habe die Mehrheitsbeteiligung Glovo ihre Führungsposition gehalten./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2022 / 19:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 40,83EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m