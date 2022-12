HÖHEPUNKTE DES TESTS:

Zu den Untersuchungsergebnissen gehören 702 Splitterproben von 177 Minenflächen bei Trixie. Eine längengewichtete Zusammenstellung für jede Streb-Standort-ID ist in Tabelle 1 dargestellt; einzelne höhergradige Proben sind auch innerhalb der Zusammenstellungen identifiziert. Die Proben werden in Fuß ("ft.") entnommen und die Gehalte werden in Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") und Silber ("Ag") angegeben. Umrechnungen in metrische und imperiale Maße werden auf zwei Dezimalstellen gerundet. Ausgewählte Untersuchungsergebnisse beinhalten:

- 340,36 g/t Au und 69,94 g/t Ag über 2,19 Meter ("m") (9,93 Feinunzen pro kurze Tonne ("oz/t") Au und 2,04 oz/t Ag über 7,20 ft.), einschließlich

1.017,01 g/t Au und 209,81 g/t Ag über 0,73 m (29,66 oz/t Au und 6,12 oz/t Ag über 2,40 ft.)

- 912,28 g/t Au und 5,17 g/t Ag auf 2,53 m (26,61 oz/t Au und 0,15 oz/t Ag auf 8,30 ft.)

- 4.186,46 g/t Au über 0,55 m (122,11 oz/t Au über 1,80 ft.)

- 5.197,77 g/t Au und 6.698,97 g/t Ag über 0,61 m (151,60 oz/t Au und 195,39 oz/t Ag über 2,00 ft.)

- 1.553,07 g/t Au und 1.224,91 g/t Ag über 1,52 m (45,30 oz/t Au und 35,73 oz/t Ag über 5,00 ft.)

- 2.873,05 g/t Au und 2.263,41 g/t Ag über 0,82 m (83,80 oz/t Au und 66,02 oz/t Ag über 2,70 ft.)

- 2.800,11 g/t Au und 315,99 g/t Ag über 2,07 m (81,67 oz/t Au und 9,22 oz/t Ag über 6,80 ft.) einschließlich

4.757,42 g/t Au und 528,9 g/t Ag über 1,22 m (138,76 oz/t Au und 15,43 oz/t Ag über 4,00 ft.)

- 683,53 g/t Au und 42,51 g/t Ag über 1,04 m (19,94 oz/t Au und 1,24 oz/t Ag über 3,40 ft.) einschließlich

1.769,33 g/t Au und 102,40 g/t Ag über 0,40 m (51,61 oz/t Au und 2,99 oz/t Ag über 1,30 ft.)

- 856,54 g/t Au und 608,09 g/t Ag über 0,94 m (24,98 oz/t Au und 17,74 oz/t Ag über 3,10 ft.) einschließlich

2.202,85 g/t Au und 1.559,99 g/t Ag über 0,37 m (64,25 oz/t Au und 45,50 oz/t Ag über 1,20 ft.)

- 482,30 g/t Au und 409,81 g/t Ag über 2,59 m (14,07 oz/t Au und 11,95 oz/t Ag über 8,50 ft.) einschließlich

1.277,05 g/t Au und 1.086,13 g/t Ag über 0,98 m (37,25 oz/t Au und 31,68 oz/t Ag über 3,20 ft.)

- 226,00 g/t Au und 83,40 g/t Ag über 2,50 m (6,59 oz/t Au und 2,43 oz/t Ag über 8,20 ft.) einschließlich

903,57 g/t Au und 323,83 g/t Ag über 0,61 m (26,35 oz/t Au und 9,45 oz/t Ag über 2,00 ft.)

- 193,24 g/t Au und 140,79 g/t Ag über 2,74 m (5,64 oz/t Au und 4,11 oz/t Ag über 9,00 ft.)

- 367,54 g/t Au und 141,38 g/t Ag über 3,54 m (10,72 oz/t Au und 4,12 oz/t Ag über 11,60 ft.)

- 2.352,18 g/t Au und 911,10 g/t Ag auf 0,55 m (68,61 oz/t Au und 26,57 oz/t Ag auf 1,80 ft.)

- 543,03 g/t Au und 1.005,97 g/t Ag über 2,56 m (15,84 oz/t Au und 29,34 oz/t Ag über 8,40 ft.) einschließlich

1.381,60 g/t Au und 2.546,06 g/t Ag über 1,01 m (40,30 oz/t Au und 74,26 oz/t Ag über 3,30 ft.)

- 386,04 g/t Au und 747,10 g/t Ag über 1,37 m (11,26 oz/t Au und 21,79 oz/t Ag über 4,50 ft.) einschließlich

848,82 g/t Au und 1.665,65 g/t Ag über 0,61 m (24,76 oz/t Au und 48,58 oz/t Ag über 2,00 ft.)

ZUSAMMENFASSUNG DER EXPLORATION:

- Die derzeitigen untertägigen Testabbauaktivitäten bei Trixie richten sich nach den Ergebnissen der Explorationsproben und Bohrungen.

- Die Explorations- und Untertageaktivitäten konzentrieren sich auf die Sohle 625 bei Trixie, die sich über eine Streichlänge von 220 m (720 ft.) und eine Tiefe von 45 m (150 ft.) erstreckt (siehe Abbildungen 2 und 3).

- Etwa 20 % des Hauptgebiets Trixie wurden bisher erkundet, und es besteht zusätzliches Potenzial für hochgradiges Gold entlang des Streichs, in der Tiefe, neigungsabwärts und entlang von Verwerfungszonen, die bekanntermaßen fließende Wege für Goldmineralisierungen darstellen (Abbildung 2).

- Hochgradige Goldergebnisse von mehr als 100 g/t liegen im gesamten beprobten Gebiet auf allen Ebenen vor, einschließlich der jüngsten Erschließung (siehe Abbildung 3, langer Abschnitt, und Abbildung 4, Verteilung der Gehalte).

- Explorationsquerschnitte in der Zone T4 durchschneiden mineralisiertes Material, das bis zu 25 m (80 ft.) breit und zwischen den Ebenen durchgehend ist. Eine hochgradige Goldmineralisierung, die jener von T2 ähnelt, ist auch in dieser Zone vorhanden (siehe Abbildung 5: Querschnitt der Zonen T2 und T4).

Chris Lodder, President von Osisko Development, sagte: Tintic liefert weiterhin hochgradige Probenergebnisse, während unsere Explorationsbemühungen das Gebiet der Mineralisierung in und um Trixie erweitern. Da wir die Erschließung weiter vorantreiben, um gegen Ende des Jahres 2023 tiefere Ebenen der Mine jenseits der 625er-Hauptsohle zu erreichen, freuen wir uns sehr darauf, das Explorationspotenzial von Zielgebieten zu testen, die sich neben historischen Minenbetrieben befinden und bisher noch nicht getestet wurden. Zusätzlich zu Trixie eröffnet unser besseres Verständnis der Kontrolle über die verschiedenen Arten von Edel- und Basismetallmineralisierungen ein jahrelanges potenzielles Explorationswachstum und spannende Möglichkeiten für unsere Aktionäre. "

Nächste Schritte

Ungefähr 7.315 m (24.000 ft.) Reverse-Circulation-Bohrungen (RC") an der Oberfläche und 1.274 m (4.180 ft.) 1.898 ft. Diamantbohrungen (DD") unter Tage wurden bis zum 15. November 2022 abgeschlossen, die zusammen mit den Ergebnissen der kontinuierlichen Streb- und Rückproben den Abschluss einer ersten Mineralressourcenschätzung unterstützen werden, die für das erste Quartal 2023 erwartet wird (die Trixie MRE"). Die Trixie MRE wird voraussichtlich nur die Mineralisierungszonen T2, T4 und 75-85 umfassen, was eine kleine Grundfläche neben der Untertageebene 625 darstellt, um kurzfristige Untertageaktivitäten zu unterstützen. Das Unternehmen ist nach wie vor von den branchenweiten Verzögerungen bei der Durchlaufzeit von Proben betroffen, die auf Engpässe bei den Verarbeitungsmöglichkeiten der Untersuchungslabors zurückzuführen sind. Infolgedessen stehen die Untersuchungsergebnisse für einen Teil der oben erwähnten RC- und DD-Bohrungen noch aus.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt nach wie vor auf der Fertigstellung des Portals und des Abstiegs von Trixie, die bis dato zu etwa 30 % abgeschlossen sind und bis zum zweiten Quartal 2023 bis zur Untertageebene 625 fertiggestellt werden sollen. Nach der vollständigen Fertigstellung wird das Gefälle den Zugang zu den unterirdischen Grubenbauen erheblich verbessern, die potenziellen unterirdischen Explorationszielgebiete erweitern und ausreichend Flexibilität für die Durchführung zusätzlicher Programme bieten, die auf das Wachstum der Mineralressourcen über das Niveau 625 unter Tage hinaus abzielen. Das Unternehmen wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 ein Update zu seinen Plänen für das Explorationsprogramm 2023 bekannt geben.

Über Trixie

Die Testmine Trixie ist eines von mehreren Gold- und Basismetallzielen innerhalb des größeren Projekts Tintic, das aus 17.000 Acres patentierter Bergbau-Claims und Mineralpachtgebieten im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Zentral-Utah, USA, besteht. Die T2- und T4-Strukturen bei Trixie weisen hochgradige Goldgehalte auf, die in Zusammenhang mit einer epithermalen Mineralisierung mit hoher Sulfidierung stehen, die strukturell kontrolliert ist und in Quarziten vorkommt. Hochgradiges mineralisiertes Material aus den Strukturen T2 und T4 wird derzeit vor Ort mittels Kübellaugung verarbeitet. Die T2-Struktur ist etwa 0,3 m bis 2,4 m (1 bis 8 ft.) breit und die Mineralisierung besteht aus nativem Au und seltenen Au-Ag-reichen Telluridmineralen mit Quarz. T4 ist eine mineralisierte Stockwork-Zone, die sich von etwa 3 m bis 25 m (10 bis 80 ft.) erstreckt und sich in der hängenden Wand von T2 befindet; sie besteht aus einer Au-Ag-reichen Mineralisierung im Wirtsgestein Quarzit mit Quarz-Baryt-Sulfosalt-Stockwork-Adern. Die Mineralisierung erstreckt sich derzeit über 220 m (720 ft.) im Streich und weist entlang der gesamten Streichlänge beständige Goldgehalte von mehreren Unzen auf.

Face Sampling Methode

Da die meisten Strukturen bei Trixie steil nach Osten oder Westen abfallen, sind die derzeitigen Probenentnahmeverfahren darauf ausgerichtet, die Struktur zu beproben. Es werden Späneproben entnommen, die eine Länge von 1,0 m (3 ft.) nicht überschreiten. Aus Sicherheitsgründen und zur besseren Identifizierung der Mineralisierung, der Alteration und der Strukturen wird die Fläche gewaschen. Die hängende Wand und die Fußwand der Strukturen werden auf der Vorder- und Rückseite markiert, die Probenintervalle werden markiert und folgen den lithologischen Kontakten.

Weitere Informationen zum Projekt Tintic finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Tintic Project, East Tintic Mining District, Utah County, Utah, USA" vom 10. Juni 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 7. Juni 2022), der von Dr. Thomas A. Henricksen, QP, C.P.G. für das Unternehmen erstellt wurde (der "technische Bericht Tintic"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts von Tintic verwiesen, der gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") erstellt wurde und auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development elektronisch verfügbar ist.

Abbildung 1: Projektgebiet Tintic

Abbildung 2: Trixie Längsschnitt

Abbildung 3: Langer Abschnitt von Trixie: Detaillierter Bereich der aktuellen Entwicklung und Probenahme (Ebene 625)

Abbildung 4: Langer Abschnitt von Trixie, Neigungsverteilung (Ebene 625)

Abbildung 5: Querschnitt von 75-85, T2 und T4 bei Trixie (Ebene 625)

Tabelle 1: 2022 Längengewichtete Assay-Komposita in Trixie