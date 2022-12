Der Index der Handelsunternehmen verlor rund vier Prozent, wozu auch der sechseinhalbprozentige Kurseinbruch des Schwergewichts H&M beitrug. Zwar zog das Umsatzwachstum weiter an und lag laut Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen Investmentbank RBC etwas über dem Marktkonsens. H&M erlebe aber einen "perfekten Sturm an Kostendruck", so der Experte. Im Fokus der Bekleidungsbranche stehen derzeit die hohe Inflation und deren Folgen für das Kaufverhalten der Kunden. Hinzu kommen hohe Beschaffungskosten, die auf die Gewinnmargen drücken, wenn sie nicht vollständig auf die Verkaufspreise aufgeschlagen werden können.

Im europäischen Branchenvergleich gab es am Donnerstag nur Verlierer. Mit am besten hielten sich noch die als defensiv geltenden Telekommunikations-, Versorger- und Medizintitel, deren Subindizes im marktbreiten Stoxx Europe 600 zwischen 1,8 und 2,2 Prozent abgaben.

"Damit wird das so gefürchtete Stagflationsszenario ein gutes Stück wahrscheinlicher", befürchtet Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Ernst werde es zudem, sobald die Rückzahlungsbeträge aus fälligen Anleihen nicht mehr vollständig reinvestiert würden und so dem Markt Liquidität entzogen werde.

"Die EZB stellt alle Signale auf restriktiv", kommentierte Volkswirtin Metal Mehta von Legal & General Investment Management. Sie schließe aus Sorge um die Inflation zu anderen Zentralbanken auf, die ebenfalls die Zügel angezogen hätten. Denn neben weiteren Zinsanhebungen sollen die Anleihebestände von März an schrittweise zurückgefahren werden. Zudem hob die EZB ihre Inflationserwartungen für die kommenden zwei Jahre zum Teil deutlich an, während sie die Prognose für das Wachstum im Euroraum senkte.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Ankündigung weiterer deutlicher Zinserhöhungen hat Europas Börsen am Donnerstag heftige Kursverluste eingebrockt. Nach der US-Notenbank Fed am Vortag hoben auch die Europäische Zentralbank (EZB) sowie die britische Notenbank ihre Leitzinsen an. Insbesondere die EZB stellte eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik in Aussicht.

