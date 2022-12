Es ist die heißeste Aktie Asiens: Der Aktienkurs von PT Adaro Minerals Indonesia ist seit dem Börsengang am 3. Januar in Jakarta in die Höhe geschnellt und hat sich in etwas mehr als drei Monaten von 100 Rupiah auf 2.990 Rupiah katapultiert. Das war eine Erhöhung um 2.890 Prozent.

Erst dann setzte eine Abwärtsbewegung ein. Der Kohle-Titel ist seit dem Höchststand im April um über 40 Prozent gesunken. Anleger fürchten, dass die aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank und eine mögliche Rezession der Metallindustrie schaden könnten.