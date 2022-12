Novavax gibt die Preisgestaltung seines 150-Millionen-Dollar-Angebots von Wandelschuldverschreibungen bekannt

GAITHERSBURG, Maryland, 18. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute die Preisgestaltung eines Angebots von vorrangigen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2027 in Höhe von insgesamt 150 Mio. USD (die „Anleihen") bekannt. Die Anleihen werden zurzeit nur Personen angeboten und verkauft, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung handelt. In Verbindung mit dem Angebot der Anleihen räumt Novavax den Erstkäufern eine 30-tägige Option zum zusätzlichen Kauf von bis zu 25,25 Mio. USD Gesamtnennbetrag der Anleihen ein. Das Angebot der Anleihen wird voraussichtlich am 20. Dezember 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.