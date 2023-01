Trotz der skeptischen Grundstimmung an den Märkten glauben die Experten an starke Renditen für Aktien-Anleger. "Wir halten eine positivere langfristige Entwicklung nach wie vor für möglich, und die niedrigeren Bewertungen der Anlageklassen versprechen bessere Renditen für diversifizierte Anleger", schreibt die Schweizer UBS in einer Notiz zum Jahreswechsel. "Der Umstieg auf umweltverträglichere Energien, die Ära der Sicherheit und die Digitalisierung bleiben wichtige Treiber."

Das neue Jahr startet unter schwierigen Vorzeichen für die Börse: Hohe Inflation, steigende Zinsen und sich abschwächendes Wachstum. Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management warnt im Gespräch mit der dpa: "Die Treiber der hohen Inflation haben Bestand." Er verwies auf wichtige Ereignisse im Laufe der Woche, darunter das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Die Analysten setzen dazu vor allem auf defensive Value-Aktien. "Wir sehen den Basiskonsumgütersektor und das Gesundheitswesen als attraktiv an. Beide dürften im Jahr 2023 ein positives Gewinnwachstum bieten", so die UBS-Analysten. Besonders Value-Aktien performten in Zeiten von steigenden Zinsen stark. "Im Value-Bereich gefallen uns Energieaktien, deren Kurse die Wahrscheinlichkeit, dass die Ölpreise längere Zeit höher bleiben könnten, unserer Meinung nach nicht ausreichend berücksichtigen."

Auch Anleihen blieben als sicherer Hafen in stürmischen Börsenzeiten nach wie vor attraktiv: "Angesichts des unsicheren Hintergrunds ist die Möglichkeit, vorhersehbarere Renditen zu erzielen, ansprechend. Uns gefallen US-Investment-Grade-Anleihen, die Renditen von ungefähr fünf Prozent bieten, ausgewählte Anleihen mit kurzer Duration, robuste Unternehmensanleihen und nachhaltige Anleihen."

Beim Blick über 2023 hinaus sieht die UBS viel Potenzial in den Branchen Energie, Nahrung und Cybersicherheit. Allein der Markt für Cybersicherheit dürfte in den nächsten drei Jahren um zehn Prozent pro Jahr wachsen. Technologien für Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung gehören laut UBS ebenfalls zu den Wachstumstreibern. "Der Fokus auf Energiesicherheit spricht für Investments in aktiven Rohstoffstrategien, Greentech, saubere Luft, CO2-Reduktion und Energieeffizienz."

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion