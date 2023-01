Silber hat sich zum Jahresauftakt in eine aussichtsreiche Position manövriert. Ein Ausbruch und damit ein vielversprechendes Kaufsignal liegen in der Luft… Gelingt das Unterfangen?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Silber vom 27.12. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die kommenden Tage und Wochen klar definiert: Silber muss die Aufwärtsbewegung erneut ankurbeln. Ein Ausbruch über die 24+ US-Dollar würde dem Edelmetall weiteres Aufwärtspotential eröffnen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 24,7 US-Dollar oder gar in Richtung 26,0 US-Dollar wäre in diesem Fall durchaus möglich. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 22,8 US-Dollar (letztes Verlaufstief) begrenzt. Sollte es hingegen unter die 22 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



Silber klopft aktuell erneut am Widerstand von 24+ US-Dollar an. Im Verlauf des heutigen Dienstags (03.01.) kreierte sich bereits veritables Aufwärtsmomentum, was wiederum dem Edelmetall die Gelegenheit gab, in Richtung von 24,7 US-Dollar vorzustoßen. Knapp vor dem Erreichen dieser Zielmarke kam der Vorstoß jedoch ins Stocken. Silber zieht sich aktuell auf das Ausbruchsniveau von 24 US-Dollar zurück.

Damit kommt den nächsten Handelstagen eine besondere Bedeutung zu. Die Antwort auf die zentrale Frage „Kann Silber den Schwung nutzen und das Ausbruchsszenario weiter vorantreiben oder fällt der Vorstoß wieder in sich zusammen?“ steht aus.

Um die aktuelle Hängepartie aufzulösen, wäre ein nachhaltiger Vorstoß über die 24,7 US-Dollar „wünschenswert“. Ein Rücksetzer unter die 24,0 US-Dollar wäre bereits ein erstes Warnzeichen. Sollte es dann auch noch unter die 22,8 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.