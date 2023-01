Es ist angerichtet! Gold haussiert und zieht die Aktien der Goldproduzenten mit nach oben. Barrick Gold hat eine eminent wichtige Widerstandszone erreicht. Gelingt der Ausbruch?

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 03.01. „Silber - Nun gilt es!“

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 03.01. „Gold - Edelmetall mit Paukenschlag“

Kommen wir auf Barrick Gold zurück.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie des kanadischen Goldproduzenten hieß es unter anderem „[…] Barrick Gold nutzte die Gunst der Stunde und knackte zwischenzeitlich den Widerstand von 16,9 US-Dollar. Damit öffnete sich auf der Oberseite die Tür in Richtung 18 US-Dollar. Zuletzt gelang es Barrick Gold, auch dieses Kursziel abzuarbeiten. Eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 19 US-Dollar oder gar in Richtung 20 US-Dollar scheint mit Blick auf die aktuelle Gemengelage möglich. […] Der Widerstandsbereich um 18 US-Dollar wird aktuell von der 200-Tage-Linie verstärkt. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 18 US-Dollar wäre auch unter diesem Aspekt wichtig. Auf der Unterseite sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 16,9 US-Dollar gehen.“.

Mit großer Vehemenz läuft Barrick Gold erneut auf den Widerstand um 18 US-Dollar zu. Gelingt es dieses Mal, die Hürde zu überspringen? Die aktuellen Rahmenbedingungen offerieren einen Ausbruch über die 18 US-Dollar. Die Aktie muss diese Tür jedoch noch aufstoßen…

Mit Blick auf die Relevanz dieser Zone könnte ein möglicher Ausbruch ein starkes Kaufsignal auslösen. Die ersten möglichen Bewegungsziele hatten wir für diesen Fall bereits zuletzt mit 19 US-Dollar und 20 US-Dollar angesetzt. Allerdings besteht auch die Chance, dass es deutlich darüber hinaus gehen könnte, vor allem dann, wenn der Goldpreis das aktuelle Momentum nutzt und in Richtung 1.900 US-Dollar oder gar darüber hinaus vorstoßen würde.

In Bezug auf Barrick Gold gilt. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer weiterhin auf 16,9 US-Dollar begrenzt bleiben.