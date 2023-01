...gesehenen Preisauftriebs eine geldpolitische Kehrtwende vollziehen, die im Jahresverlauf zur Anhebung der Leitzinsen von 0,25 % auf 4,5 % führte. Während dies den globalen Anleihe- und Aktienmärkten im Jahr 2022 massive Kursverluste bescherte, verbuchten Rohstoffe per saldo Gewinne. Während sich Gold und Silber stabil zeigten, enttäuschte dagegen die Kursentwicklung der Edelmetallminenaktien, die das Jahr – trotz günstiger Bewertungen – mit einem Minus von 18,5 % (Barron´s Gold Mining Index) abschlossen.

Nach unserer Einschätzung markieren die Entwicklungen im Jahr 2022 eine Zeitenwende, mit der die rund vierzig Jahre währende »Goldilock-Ära« an den Finanzmärkten (sinkende Zinsen, Liquidität im Überfluss, massiv steigende Vermögenspreise bei relativ moderater Teuerung) zu Ende gegangen ist. Denn jetzt sehen sich die Notenbanken mit einer strukturellen Inflationsproblematik konfrontiert, die aus der sichtbar voranschreitenden Deglobalisierung, den Rohstoff- und Lieferkettenproblemen und den zunehmenden (allein schon demografisch bedingten) strukturellen Haushaltsdefiziten der westlichen Wohlfahrtstaaten resultiert. Damit stehen sie vor einem gewaltigen geldpolitischen Dilemma. So können sie die Teuerungsdynamik mit Blick auf die aufgepumpte globale 223.700-Mrd.-USD-Verschuldungsblase nicht so wie noch Anfang der Achtzigerjahre mit aggressivsten Zinserhöhungen brechen (Leitzins 19 % bei 12 % Inflation), ohne deren Platzen zu riskieren. Anderseits werden die Notenbanken auch kaum zu ihrer bedingungslosen Nullzins- und Gelddruckpolitik zur „Rettung“ von Wirtschaft, Finanzmärkten und Staatsfinanzen zurückkehren können, ohne befürchten zu müssen, dass die Teuerung dann völlig außer Kontrolle gerät.

Als historischen Einschnitt bewerten wir aber auch das Einfrieren (sprich Enteignung) der russischen Devisenreserven durch die westlichen Staaten Ende Februar. Damit ist der US-(Petro-)Dollar als ultimatives weltweites Zahlungsmittel endgültig zur politischen Waffe mutiert, was die Stellung des Dollars als Weltreservewährung nur weiter untergraben kann. Denn die Staaten außerhalb der westlichen Welt – allen voran China – werden ihre USD-Devisenreserven – sprich die Finanzierung der immensen US-Haushalts- und Leistungsbilanzdefizite – weiter reduzieren und ihren Handel unter Ausschluss des Dollars organisieren. In diesem Umfeld seit Jahrzehnten nicht beobachteter währungspolitischer Unsicherheiten ist es also kaum eine Überraschung, dass sich die physischen Netto-Goldkäufe der Notenbanken im Jahr 2022 weiter fortgesetzt haben und nun sogar auf einen historischen Rekordwert zuzusteuern scheinen.

Autoren: Martin Mack & Herwig Weise

Hamburg, 06. Januar 2023