Goldene Aktien, die in der Regel einem Anteil von etwa einem Prozent an einem Unternehmen entsprechen, werden von staatlich unterstützten Fonds oder Unternehmen gekauft, die dadurch einen Sitz im Vorstand und/oder ein Vetorecht bei wichtigen Geschäftsentscheidungen erhalten.

Laut der Unternehmensdatenbank Qichacha hat ein Arm der chinesischen Cyberspace-Verwaltung am 4. Januar ein Prozent der Anteile an einer Tochtergesellschaft von Alibaba für digitale Medien in Guangzhou übernommen. Laut Financial Times sei das Ziel der Investition, dass Peking die Kontrolle über die Inhalte der Streaming-Video-Einheit Youku und des Webbrowsers UCWeb des E-Commerce-Riesen verschärfe. Weiter würden demnach auch Gespräche über eine ähnliche Beteiligung an einer Tencent-Tochtergesellschaft in Festlandchina geführt.