Ein Sektor, der offensichtlich von den Umwälzungen in der Energieversorgung profitieren wird, sind die erneuerbaren Energien. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, denn gerade die interessantesten Unternehmen haben oftmals vollkommen überzogene Bewertungen. Wer Geduld mitbringt, findet jedoch in diesem Sektor trotz hoher Bewertungen noch interessante Anlagen, sei es bei ausgewählten Anbietern von Solarzellen, Wechselrichtern oder Wasserstoff-Unternehmen. Auch der Sektor der Internet-Sicherheit („Cybersecurity“) sollte nachhaltiges Wachstum aufweisen, aber die große Anzahl von Unternehmen mit oftmals negativen Ergebnissen erschwert die Auswahl. Von nachhaltigem Wachstum werden auch viele Unternehmen im Sektor Medizintechnik profitieren, aber auch hier sind viele der interessantesten Unternehmen oftmals hoch bewertet.

Geht man davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum weltweit weiter abkühlt und die Zinsen zunächst eher noch weiter steigen, so sollte der Fokus vor allem auf Sektoren und Werten liegen, die stabile Cash Flows generieren, eine hohe Preissetzungsmacht haben und weniger konjunktursensibel sind. Diese allgemeine Regel klingt zwar plausibel, ihre Anwendung ist aber nicht unbedingt der Schlüssel zum Erfolg, denn wenn alle Anleger ähnliche Regeln befolgen, so werden die Bewertungen der betroffenen Branchen eher hoch sein und der Anleger profitiert daher nicht notwendigerweise von seiner Auswahl stabiler Geschäftsmodelle. Erschwerend kommt hinzu, dass einige der typischen stabilen Geschäftsmodelle (Versorger, Telekom) stark reguliert sind und die Politik geneigt ist, in den Preismechanismus einzugreifen, um sogenannte „Zufallsgewinne“ abzuschöpfen.

Wenn insbesondere in den USA die Inflation nachhaltig eingedämmt wird, werden die Finanzmärkte später auch wieder sinkende Zinsen erwarten. Von einer solchen Entwicklung würden vor allem die im letzten Jahr stark eingebrochenen Technologiewerte profitieren.

Der Anleger sollte sich daher bei seiner Investmententscheidung weniger von allgemeinen Investmentthemen leiten lassen, sondern bei der Auswahl aussichtsreicher Branchen stärker auf die jeweiligen Geschäftsmodelle der Unternehmen abstellen, also einen klassischen „stock picking“-Ansatz verfolgen. Hierbei sollte er/sie analysieren, ob das Unternehmen über eine hohe Markteintrittsbarriere verfügt und eine hohe und stabile Umsatzrendite bei hohem Wachstum aufweist. Derartige Unternehmen finden sich insbesondere in den Sektoren, wo die Produkte eine hohe Komplexität aufweisen, also in ausgewählten Technologieunternehmen mit einem einzigartigen Produkt und im Sektor der Medizintechnik (in den ebenfalls die Technologie immer stärkeren Einzug hält). Bei den erneuerbaren Energien ist die Markteintrittsbarriere geringer und sie laufen Gefahr, dass ihre Margen durch neue Wettbewerber unter Druck kommen.

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de