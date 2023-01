09.01.2023 -

2022 war (wieder) ein Krisenjahr. Das zeigte sich auch an den Börsen. Was kommt in den nächsten Monaten auf uns zu?

Als Investoren sind wir mit Superlativen eher zurückhaltend, auch bei der Bewertung des vorangegangenen Jahres; zumal in jüngerer Vergangenheit viele davon mit dem Prädikat „außergewöhnlich“ versehen wurden. Denken wir nur an die Hochzeit der Corona-Pandemie, an das Jahr 2020.