GOLDMAN SACHS stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,70 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern habe im ersten Geschäftsquartal 2022/23 ein starkes Auftrags- und Umsatzwachstum verzeichnet, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sei die starke Verbesserung des operativen Ergebnisses bei Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry durch Siemens Gamesa schwer belastet worden, sodass der Mutterkonzern seine Prognose für die Gewinnmargen habe senken müssen./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 18,32EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,70

Kursziel alt: 25,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m