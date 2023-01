NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich am Montag ein moderat höherer Handelsauftakt ab. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial über eine Stunde vor dem Start 0,2 Prozent höher auf 33 440 Punkte. Für den Nasdaq 100 lautet die Taxe auf 11 651 Punkte, was ein Plus von 0,3 Prozent impliziert.

Bereits vor dem Wochenende hatte sich insbesondere der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex deutlich von den vorangegangenen Verlusten erholt. Mit einem Kursanstieg um über sechs Prozent seit Jahresbeginn läuft er dem Leitindex, der nur ein Plus von 0,7 Prozent vorweisen kann, klar den Rang ab. Im trüben Börsenjahr 2022 waren die Vorzeichen allerdings umgekehrt gewesen: Während der Dow sich vergleichsweise wacker gehalten hatte, war der Nasdaq 100 um rund ein Drittel eingeknickt.