Versicherer rechnen mit höheren Prämien bei Kfz und Wohngebäuden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Versicherungsbranche rechnet in diesem Jahr mit steigenden Einnahmen aus der Kfz- und Wohngebäudeversicherung. "Zum einen sollte es mit Entspannungen in den Lieferketten wieder mehr Neuzulassungen geben", sagte der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Norbert Rollinger, am Donnerstag in Berlin mit Blick auf den Automarkt. "Zum anderen führen steigende Ersatzteilpreise und Werkstattkosten zu einem höheren Schadenaufwand." Für die Verbraucher heißt das: Es wird teurer. Schon zum Jahreswechsel dürften viele Kfz-Versicherer die Prämien erhöht haben.

Das gelte auch für die Wohngebäudeversicherung, wo steigende Material- und Handwerkerkosten auch die Versicherungsleistungen steigen ließen. "Selbst bei einer Abkühlung der Baukonjunktur rechnen wir unter dem Strich hier mit einem Beitragsplus von 16 Prozent", sagte Rollinger.