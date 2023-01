Die Werbelieblinge - Zu Weihnachten werden Klassiker geboren (FOTO)

München (ots) - Erneut haben APG, YouGov und Deloitte die Deutschen nach ihren

Lieblings-Werbefilmen befragt. Die Ergebnisse von Oktober bis Dezember 2022

werden saisonal bedingt stark von der Weihnachtszeit geprägt. Aldi ist

punktgleich mit Haribo auf Platz 1 - gefolgt von der Telekom. Außerdem zeigen

sich zwei entscheidende Themen: Weihnachten wird wieder größer. Und es ist die

Zeit der Klassiker.



Raus aus Corona - Weihnachten 2022 ist größer.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Im vierten Quartal steht Weihnachten ganz oben bei den Werbelieblingen.Weihnachtswerbung war 2022 nicht mehr melancholisch und es war auch nicht wie imJahr zuvor die Zeit, zu der man in ganz kleinem Kreis feiert. So sagt GordonEuchler von Deloitte Digital: "Weihnachten ist 2022 ein wenig größer geworden.Man spürt den Drang und die Freude, sich wieder mit mehr Leuten zu treffen. Undman spürt erstmals seit langem bei einigen der erfolgreichsten Werbelieblingeunbelastete, einfach glitzernde Freude."Nachdem ein Gast nach dem anderen absagt, bringen in Edekas WeihnachtsfilmMutter und Tochter den ganzen Weihnachtsfestschmaus zu den diensthabendenFeuerwehrmännern auf die Wache. Da zeigt sich der Purpose (für 54% derBefragten) aber eben auch Humor (44%). So findet sich Edeka auf Platz 6.Amazon entdeckt die Freude an der Überraschung für Weihnachten wieder. Mit derTochter, die nicht ohne ihre Schneekugel kann. Und ihr Vater, der mit demSchredder von Amazon seiner Tochter im Glashaus mit endlos vielen Schnipseln ausAltpapier die Schneekugel ins echte Weihnachten holt.Aldi geht noch einen Schritt weiter und landet ganz vorne mit einerFeel-Good-Weihnachtskampagne, in der Menschen für andereWeihnachts-überraschungen aus der Aldi-Tüte zaubern: eine Weihnachtsgans, einAbendessen für einen obdachlosen Menschen und sogar einen Weihnachtsbaum. Daslöst bei 56 Prozent der Befragten Freude aus - so viel wie bei keinem anderenWerbeliebling.Während Aldi in den Vormonaten selten genannt wurde, ist dies derWeihnachtsspot, den die mit Abstand meisten Menschen als Werbelieblingbezeichnen. So viele, dass man schon heute vermuten kann, dass dieser Clip dasZeug zum Klassiker hat.Zu Weihnachten werden Klassiker geboren.Und das lohnt sich. Denn einige Marken zeigen, dass Weihnachten nicht die Zeitder Einzelmeister sein muss. Amir Mirshahi von Deloitte Digital: "Wer sagteigentlich, dass gute und große Weihnachtskommunikation nur zwei Wochen laufendarf. Wenn etwas wirklich gut ist und die Menschen bewegt, dann muss man diesePower länger, weiter und größer nutzen."