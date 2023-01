STL setzt positive Dynamik auf dem Weg zur globalen Marktführerschaft und Rentabilität fort

Köln (ots/PRNewswire) -



- Umsatz steigt um 28 %, EBITDA um 17 % auf Jahresbasis (YTD)

- 73 % Umsatzwachstum auf den weltweiten Märkten auf YTD-Basis

- Umsatz im optischen Bereich steigt auf das 1,8-Fache, EBITDA auf das 3-Fache

im Vergleich zum Vorjahr



STL (https://stl.tech/) (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische

und digitale Lösungen, hat heute seine Finanzergebnisse für das Quartal zum 31.

Dezember 2022 veröffentlicht. STL hat sich konsequent auf Wachstumsbereiche,

betriebliche Effizienz und strategische Kapitalallokation konzentriert, was zu

einer starken finanziellen Leistung führte. Der Umsatz des Unternehmens wuchs im

Vorjahresvergleich (YoY) um 46 % und im bisherigen Jahresverlauf (YTD) um 28 %,

das EBITDA stieg im bisherigen Jahresverlauf um 17 %.





Dichte Glasfasernetze sind sowohl für die digitale Integration als auch fürfortgeschrittene Anwendungsfälle von entscheidender Bedeutung. Dienstanbieterauf der ganzen Welt wollen mehr Glasfaserkabel und schneller zu ihren Kundenbringen. In Indien ist die 5G-Einführung in vollem Gange und macht eine schnelleGlasfaserausstattung erforderlich. STL investiert kontinuierlich in grundlegendeFähigkeiten und Forschung und Entwicklung, um mehr Kapazität und Innovation indiese optischen Netzwerke einzubringen. Das Unternehmen strebt ein skalierbaresWachstum im optischen Bereich und nachhaltige Umsatzströme im Bereich derglobalen Dienstleistungen an.Einige wichtige Leistungsmerkmale:1. 73 % Umsatzwachstum auf den weltweiten Märkten (YTD) - Mit seinerintegrierten Wertschöpfungskette und seinen Fähigkeiten auf dem Gebiet derOptik konnte STL auf seinen Schwerpunktmärkten in den USA und Europa weiterzulegen. Die STL-Faserproduktionsanlage in China und die Kabelanlage in denUSA haben den kommerziellen Betrieb aufgenommen und werden dem Unternehmenhelfen, zusätzliche Nachfrage zu gewinnen2. Solider Auftragsbestand von 1514 Mio. USD - Aufgrund seiner Fähigkeit,einzigartige Lösungen für Dienstleistungsanbieter zu entwickeln,unterzeichnete das Unternehmen mehrjährige Verträge in Millionenhöhe mitführenden Dienstleistungsanbietern3. Mehr Zugkraft bei optischen Verbindungen - Zur Unterstützung vonFTTx-Implementierungen hat STL einen Multi-Millionen-Dollar-Auftrag füroptische Verbindungen - bestehend aus Plug-and-Play-FTTx-Zubehör undanschlussfertigen Lösungen - mit einem führenden europäischenTelekommunikationsdienstleister abgeschlossen4. Glasfaseraufträge in Indien aufgrund der 5G-Einführung - Das Unternehmen istPartnerschaften mit indischen Dienstanbietern für ihre indienweiten