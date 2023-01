ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 232 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Potenzial für den Triebwerkshersteller im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft werde nach wie vor unterschätzt, schrieb Analystin Kseniia Maslova in einer am Dienstag vorliegenden Studie, in der der ganze Sektor neu bewertet wurde./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 16:49 / GMT