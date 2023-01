Die jüngsten Bohrungen auf dem Zielgebiet umfassten insgesamt 1.390 m und 11 Bohrlöcher (mit Ausnahme eines aufgegebenen Bohrlochs). Eine Reihe von Bohrlöchern zielte auf eine bekannte, nach Nordosten verlaufende Struktur ab, die noch nie bebohrt worden war. Eine starke Sulfidmineralisierung, die in dieser Querstruktur angetroffen wurde, lieferte positive Goldergebnisse, die sich mit zunehmender Tiefe verbessern dürften. Die besten Abschnitte, die in den jüngsten Bohrlöchern gefunden wurden, beinhalten 5,22g/t Au auf 1,93m von 107,18m; 4,14g/t Au auf 3,85m von 118,49m, einschließlich 7,03g/t Au auf 2,08m; 19,90g/t Au auf 0,57m von 35,24m; und 1,68g/t Au auf 5,28m von 72,45m. Alle bis dato protokollierten und beprobten Bohrlöcher durchschnitten mit Ausnahme eines Bohrlochs eine mehrfache Goldmineralisierung.

Tembo Gold Corp. ( TSX-V: TEM; FSE:T23A ) versteht die Kontrollstrukturen für die Goldvererzung auf seinem gleichnamigen Goldprojekt Tembo im Grünsteingürtel des Lake Victoria nahe Barricks 20 Mio. Unzen Projekt Bulyanhulu in Tansania immer besser. Die Geologen haben drei Strukturen identifiziert, die sich in drei Hauptrichtungen entwickeln und überschneiden. Sie verlaufen in die Richtungen Ost-West, Nordost-Südwest und Nordwest-Südost (ähnlich wie bei Bulyanhulu).

