DAX pendelt um 15.150 Punkte

Weiterhin gelten die Signalmarken mit dem 10er-EMA auf der Unterseite bei aktuell 15.080 Punkten und dem Widerstand bei 15.150 Punkten auf der Oberseite. Vor dem heutigen US-Leitzinsentscheid dürfte es aber wohl keine Richtungsentscheidung geben. Am heutigen Mittwoch stehen der US-Leitzinsentscheid um 20:00 Uhr und die anschließende Pressekonferenz der US-Notenbank Fed im Fokus. In der Folge könnte es zu einer erhöhten Volatilität an den Aktienmärkten kommen.

Aktuelle Lage