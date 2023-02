BERENBERG stuft VODAFONE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone nach Bekanntgabe von Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Pence belassen. Der britische Telekommunikationsanbieter habe im dritten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) enttäuscht, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Europa sei der Erlös mit Dienstleistungen deutlich und stärker als vom Markt erwartet zurückgegangen./laVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,27 % und einem Kurs von 1,035EUR gehandelt.