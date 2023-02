PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag dank guter Vorgaben der Wall Street zugelegt. Gefragt waren vor allem zyklische und zinssensible Werte. Der EuroStoxx 50 gewann zuletzt 1,16 Prozent auf 4219,93 Punkte. Nicht ganz so stark zog der französische Cac 40 mit 0,61 Prozent auf 7120,69 Punkte an. Der britische FTSE 100 stieg um ebenfalls 0,61 Prozent auf 7808,11 Zähler.

Marktexperte Andreas Lipkow führte den Anstieg auf geringere Zinssorgen nach der Sitzung der US-Notenbank zurück. US-Notenbankpräsident Jerome Powell habe "nicht mehr einen extrem falkenhaften Ton angeschlagen", merkte die DZ Bank zu dessen Aussagen an. Allerdings sei übertriebener Optimismus nicht angebracht. "Leitzinssenkungen stehen noch nicht auf der Agenda", hieß es weiter. Auch Lipkow mahnte angesichts der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Nachmittag zur Vorsicht. Zudem stünden noch zahlreiche Quartalszahlen hochkarätiger US-Unternehmen an.