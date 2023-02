Ada Health und Pfizer starten gemeinsam eine von Ada online betriebene landesweite COVID-19-Pflege-Journey. Ziel ist es, Patienten zu einer rechtzeitigen Behandlung zu verhelfen

Auch bei nur leichten COVID-19-Symptomen kann eine rechtzeitige Behandlung von Patienten in Risikogruppen den Krankheitsverlauf von Millionen von Amerikanern verändern

Ada Health ist bemüht, die Barrieren für einige Patienten, die Schwierigkeiten beim Zugang zur COVID-19-Behandlung haben, abzubauen

Die mit Unterstützung von Pfizer entwickelte Online-Plattform COVID-19-Pflege-Journey von Ada Health wird Menschen dabei helfen, herauszufinden, ob sie Faktoren aufweisen, die ein hohes Risiko für die Entwicklung einer schweren COVID-19-Erkrankung darstellen, [1] und ihnen im Falle eines positiven Tests die Verbindung zu einem unabhängigen Telemedizin-Anbieter für eine Bewertung und gegebenenfalls eine Behandlung anbieten

Diese COVID-19-Pflege-Journey wird in der Woche vom 6. Februar landesweit verfügbar sein und wurde bereits in 36 Staaten und Washington D.C. eingeleitet

Infrage kommende Personen mit einem positiven COVID-19-Test können innerhalb von 2 Stunden gegen eine geringe Gebühr eine Beratung durch einen Gesundheitsdienstleister in Anspruch nehmen

NEW YORK, 3. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Ada Health Inc. („Ada"), ein globales digitales Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der menschlichen Gesundheit im großen Maßstab konzentriert, gibt heute den Start seiner ersten digitalen, zustandsorientierten Pflege-Journey bekannt. Sie soll Menschen dabei helfen, zu erkennen, ob sie die derzeitigen Kriterien für die Entwicklung einer schweren COVID-19-Erkrankung erfüllen, und sich mit einem Gesundheitsdienstleister in Verbindung zu setzen, um ihre COVID-19-Symptome und Behandlungsmöglichkeiten zu bewerten.

Fast 200 Millionen Amerikaner haben einen oder mehrere Risikofaktoren, wie z. B. ein Alter ab 50 Jahren, Schwangerschaft, Rauchen, Übergewicht oder bestimmte Vorerkrankungen wie Diabetes oder Asthma, die ein hohes Risiko für die Entwicklung einer schweren COVID-19-Erkrankung darstellen.[2]. Viele Menschen sind sich jedoch ihres erhöhten Risikos nicht bewusst. COVID-19 bleibt die dritthäufigste Todesursache in den USA[3] und verursacht derzeit durchschnittlich mehr als 400 Todesfälle pro Tag[4].