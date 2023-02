In diesem Jahr hatten die Weltbörsen mit den besten Börsenstart seit Jahrzehnten. Vor allem Tech-Aktien sind wieder gefragt. Dennoch bleiben die Börsen im Spanungsfeld zwischen der Geld- und Geopolitik, was auch schnell wieder zur Ernüchterung führen kann. Der Ukraine-Krieg kann jederzeit eskalieren und sich ausweiten, wobei die Lieferung von Panzern und weiteren Waffen den Krieg nur verlängert und weites Eskalationspotential schafft. Aber auch die Notenbanken könnten die Weltbörsen mit weiteren Zinserhöhungen und Liquiditätsentzug belasten, was dann auch zu einer Rezession bzw. „Stagflation“ führen könnte. Nachdenklich machen jetzt auch die vielen Streiks und hohen Lohnforderungen in Europa- Es werden sich aber auch wieder in diesem Jahr neu IPO-Chancen and der NASDAQ eröffnen. Wer einen langen Atem hat, setzt jetzt auch auf sogenannte Pre-IPO, wobei der Broker Zerich Securities Ltd aus Zypern jetzt den Zugang dazu auch für Kleinanleger im Rahmen eines Portfolio Management-Vertrags eröffnet. Notwendig dafür ist aber die Öffnung eines Kontos beim Mind Money unter https://trade.mind-money.eu .

Aber auch an den Chancen Osteuropa eröffnen sich jetzt neue Chancen. Es belastet zwar jetzt weiterhin der Krieg in der Ukraine, wobei Deutschland jetzt durch Panzerlieferungen auch zur Eskalation beiträgt, aber es gibt viele unentdeckte Perlen in Osteuropa, vor allem in Polen, das im letzten Jahr sogar mit 4,9 Prozent gewachsen war.

Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 205 unter www.YouTube.com.

Weltbörsen mit gutem Börsenstart im Januar

Die Weltbörsen hatten im Januar einen sehr guten Börsenstart. Am meisten erholten sie die Tech-Aktien an der NASDAQ, die im letzten Jahr noch unter die Räder kamen. So schloss der NASDAQ Comp Index mit einem Minus von über 30 Prozent. Jetzt konnte er sich aber schon wieder um über 10 Prozent erholen und damit viel besser abschneiden als der S&P-Index mit einem Plus von 8,17 Prozent bis 2. Februar 2023. Einen Traumstart hatte auch die Tesla-Aktie im Januar mit einem Kursplus von 34 Prozent in 4 Wochen. Im letzten Jahr drittelte sich der Kurs freilich auch durch die Übernahme von Twitter von über 300 auf gast 100 US-Dollar.