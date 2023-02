Die US-Großbank Morgan Stanley hat das 12-Monats-Kursziel für die Aktie von Nel Asa von 13 auf 22 norwegische Kronen angehoben. Die Einstufung wurde von "Equal Weight" auf "Overweight" angehoben.

Nel dürfte zu den Profiteuren des bevorstehenden Booms von grünem Wasserstoff gehören, so Analyst Arthur Sitbon in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die USA und Europa würden erneuerbare Energien aktuell massiv fördern.