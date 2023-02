Einmal mehr überwiegt allerdings die Zuversicht, auch weil der Markt in den vergangenen Tagen nur wenig Abwärtspotenzial zeigte. Schnäppchenjäger fingen den DAX immer wieder an der wichtigen Unterstützung bei 15.250 Punkten auf und sichern so jederzeit die Chance auf ein neues Jahreshoch. Geht den Käufern allerdings die Kraft aus und rutscht der Markt unter das Tief aus dieser Woche, würde dies den Beginn einer charttechnischen, oberen Trendwende im DAX markieren.

Der "PCE Deflator" wird als Lieblingsindex der US-Notenbank angesehen, da er breiter ist und außerdem misst, wie Verbraucher auf die höheren Preise reagieren. In den vergangenen Monaten ist das Pendel zwar aus dem Gefahrenbereich einer zu hohen Inflation zurückgeschwungen, aber die Kerninflation ist in den USA nur halb so stark gefallen wie die Gesamtrate. Das ist ein Grund zur Besorgnis und könnte hohe Zinsen für längere Zeit notwendig werden lassen, um auch hartnäckige Faktoren wie Mietzinsen oder Löhne abzukühlen.