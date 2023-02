Diese Abstauberliste zeigt Ihnen drei Werte, die ganz kurz vor diesem Punkt sind. Beste Chancen für Ihren nächsten High-Performer . Sichern Sie sich jetzt Stefan Klotters Abstauberliste mit exklusivem Einblick in seine aktuelle Watchlist. Jetzt downloaden!

Die Nettoverluste aus Leerverkaufspositionen sollen laut S3 in den vergangenen Wochen auf 900 Millionen US-Dollar belaufen. Allein Anfang Februar, als die Aktien von Coinbase und Silvergate um mehr als 20 Prozent anstiegen, verloren die Leerverkäufer circa 630 Millionen US-Dollar. S3 sehe bei allen vier Aktien ein enormes Short-Squeeze-Potenzial.

Um mehr als 80 Prozent in diesem Jahr ist die Aktie von MicroStrategy gestiegen. Das Unternehmen hält eine hohe Bitcoin-Beteiligung. Noch schlimmer erwischte es die Leerverkäufer, die gegen Marathon Digital wetteten. Seit Anfang Januar verdoppelte sich der Aktienwert des Krypto-Schlürfers. Fast jede dritte ausstehende Aktie werde geshortet, so Barron’s.

Silvergate stand zum Beispiel ganz oben auf der Liste der Shortseller. Die Bank-Aktie brach im vergangenen Jahr um 80 Prozent ein. Nach Angaben des Datenanalyseunternehmens S3 Partners werden mehr als 88 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens geshortet. Damit ist Silvergate die am stärksten geshortete US-Aktie mit einem Leerverkaufsvolumen von mindestens zehn Millionen US-Dollar, heißt es in einem Artikel von Barron’s.

Nach dem FTX-Zusammenbruch stand die Krypto-Welt Kopf. Vermehrt stürzten sich Shortseller auf Krypto-Aktien wie Coinbase , Silvergate Capital , MicroStrategy und Marathon Digital . Diese Unternehmen gehören nun zu den am meisten leerverkauften Börsenunternehmen.

In den vergangenen vier Wochen hat der Bitcoin knapp zehn Prozent zugelegt. Der Trend, gegen Krypto-Aktien zu wetten, hält trotzdem an. Die Short-Squeeze-Gefahr steigt.

