GoldMining kündigt Börsengang der U.S. Goldmining und Antrag auf Notierung an der NYSE American an

Vancouver, British Columbia - 27. Februar 2023 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining" oder "USGO") eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 in Verbindung mit ihrem Börsengang (der "IPO") von Einheiten (die "Einheiten") eingereicht hat. U.S. GoldMining bietet im Rahmen des IPO bis zu 2.000.000 Einheiten zu einem Preis von US$ 10,00 pro Einheit an.