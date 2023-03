FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Immobiliensektor haben am Donnerstag vorerst den Zinssorgen der Anleger getrotzt. Am Markt wurde vor allem bei Wohnimmobilien-Aktien darauf verwiesen, dass die Aussicht auf in Berlin anstehende Verhandlungen über eine Koalition zwischen CDU und SPD die Stimmung etwas hebe. Nach Angaben von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) soll es in einer schwarz-roten Koalition keine pauschale Enteignung großer Wohnungsunternehmen geben.

Auch wenn die Erwartung sich verfestigt, dass die Zinsen weiter steigen werden, legte der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate am Morgen 0,4 Prozent zu, was ihm in der Sektorwertung den zweiten Platz bescherte. In Deutschland stützte es aber nur vereinzelt die Kurse: Während Vonovia mit einem halben Prozent Minus der generellen Marktschwäche folgten, fielen die Titel von LEG an der Spitze des Index der mittelgroßen Werte MDax positiv auf. Mit einem Aufschlag von 2,8 Prozent gleichen sie ihren Vortags-Kursrutsch wieder aus. Der Kurs von Deutsche Wohnen bewegte sich zuletzt auf Vortagsniveau.