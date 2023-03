Lithium Preis – Nur eine Korrektur oder mehr?

Ein Großteil des weltweiten Lithiumangebots stammt aus der Veredelung von Salzsole aus Salzseen. Die Benchmark-Preise für Lithium haben sich in den letzten Jahren fast verneunfacht. Der glühende Lithiummarkt könnte allerdings vor einer deutlicheren Abkühlung stehen, da die aktuellen Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen der Autohersteller trotz der Wiedereröffnung Chinas nicht ausreichen werden, um das reichliche Angebot auf dem Markt aufzufangen. Das sagen die Analysten von Goldman Sachs. Goldman erwartet in diesem Jahr ein starkes Angebotswachstum der großen Lithiumlieferanten, wobei Australien und China voraussichtlich bis zu 175 Kilotonnen Lithium-Kohlenstoff-Äquivalent dem Markt hinzufügen werden. Während die Nachfrage aus der Autoindustrie zwar auf 200 kt LCE ansteigen soll, wird der Markt in diesem Jahr auch mit einem Rückgang der Nachfrage nach Auffüllung der Lagerbestände um 94 kt zu kämpfen haben, der auf wachsende Überkapazitäten in der nachgelagerten Industrie und ein langsameres Nachfragewachstum zurückzuführen ist.

Lithiumpreise beginnen zu fallen

Die Spotpreise für Lithiumkarbonat in China - dem weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge und einem großen Abnehmer des Rohstoffs - stiegen seit 2021 und erreichten im November 2023 einen Höchststand von rund 90.000 USD pro Tonne. In den letzten zwei Monaten sind die Preise jedoch um etwa 30 % von diesem Höchststand gefallen. Der Lithiumpreisindex von Benchmark Mineral Intelligence ist in diesem Jahr um 7,4 % gesunken, liegt aber im Jahresvergleich immer noch um 25,9 % höher. Der Index ist an den gewichteten Durchschnittspreis für Lithiumcarbonat und -hydroxid, die beiden wichtigsten Lithiumchemikalien, gebunden.