FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag einen großen Teil seiner kräftigen Vortagesverluste wettgemacht. Unterstützung kam von sich weiter abschwächenden US-Inflationsdaten für Februar. Vor dem Hintergrund der Turbulenzen im US-Bankensektor rechnen Marktexperten nun mit einem kleineren als bisher erwarteten Zinsschritt der US-Notenbank Fed auf der nächsten Sitzung. Die Volkswirte der Bank Nomura in New York erwarten sogar eine Kursänderung hin zu einer kleinen Zinssenkung.

Der Dax legte am Nachmittag um 1,82 Prozent auf 15 231,17 Zähler zu, nachdem er tags zuvor rund drei Prozent eingebüßt hatte. Der MDax stieg um 2,09 Prozent auf 27 802,59 Punkte, und auch europaweit erholten sich die meisten großen Indizes spürbar. Die Nervosität - und damit auch die Schwankungen an den Börsen - dürfte vor den Zinsentscheidungen der Fed am 22. März und der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag aber wohl hoch bleiben.