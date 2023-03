Wenn die US-Notenbank Fed die Zinsen schnell und hoch anhebt, geht immer etwas kaputt - und nun wissen wir, dass es kleine Banken sind, die kaputt gehen und trotz Einlagengarantie vor dem Aus stehen. Deswegen kam es in den USA in den letzten Tagen zu einem elektronischen bank run - man schichtet zu jenen Banken um, die als "too big to fail" gelten. Damit werden diese großen US-Banken noch System-relevanter als ohnehin schon und vergrößern damit die Klumpenrisiken im Finanzsystem. Die Fed steht nun vor der Frage, ob sie nächste Woche die Zinsen anheben soll oder nicht - wenn sie es nicht tut, gibt sie den Märkten ein fatales Signal (Lage ist so schlimm, dass sie nicht mehr anheben kann). Wenn sie es doch tut, riskiereren Powell und Co, dass der Stress im System größer wird. Heute wichtige US-Konjunkturdaten: US-Erzeugerpreise und US-Einzelhandelsumsätze..

Hinweise aus Video:

Das Video "Fed hat mit Zinsen kleine Banken kaputt gemacht!" sehen Sie hier..