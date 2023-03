PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Morphosys hat im vergangenen Jahr seine Verluste massiv verringert. Analysten hatten mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet. Der auf neue Krebstherapien spezialisierte Konzern profitierte 2022 von höheren Umsätzen mit seinem Medikament Monjuvi sowie gestiegenen Lizenzeinnahmen. Im Gegenzug fielen deutlich weniger Kosten bei den Bayern an, wie das SDax -Unternehmen am Mittwochabend nachbörslich in Planegg bei München mitteilte. Im neuen Jahr könnten die Ausgaben allerdings wieder etwas anziehen. Zugleich schließt der Vorstand 2023 für Monjuvi auch sinkende Erlöse nicht aus, was allerdings bereits seit Jahresbeginn bekannt ist. Die Aktie legte am Donnerstagvormittag deutlich zu.

Die Papiere gewannen an der Spitze des Nebenwerte-Index SDax 7,35 Prozent auf 14,64 Euro. Damit versuchten die Aktien eine Stabilisierung, nachdem sie von Anfang Februar bis Mitte März von fast 20 auf weniger als 14 Euro gefallen waren. Gleichwohl ist die aktuelle Erholung nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zum Vergleich: Anfang 2020 hatten die Aktien noch gut 146 Euro gekostet, davon sind nur noch rund zehn Prozent übrig. Seither lief es nicht mehr rund. Eine teure Übernahme und überraschend schwache Geschäfte mit der Krebstherapie Monjuvi zehrten am Kurs.