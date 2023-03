Bereit für eine Rezession? Vier "günstige Aktien mit einer Prise Kursdynamik"

Die Citi hält eine leichte Rezession in diesem Jahr für sehr wahrscheinlich, wie aus einer Mitteilung an die Kunden hervorgeht. Anlegern legt sie "günstige Aktien mit einer Prise Kursdynamik" nahe, so das Finanznachrichtenportal Barron’s. Damit sind günstige Value-Titel gemeint, die über einen bestimmten Zeitraum stetig Kursgewinne eingefahren haben.

Barron’s pickt sich in diesem Zusammenhang vier von der Citibank mit "Buy" bewertete Aktien aus der "High-Conviction-Ideen"-Liste heraus. Darunter sind Walmart, T-Mobile US, das Werbetechnologieunternehmen Criteo und das Öl- und Gaspipelineunternehmen Targa Resources. Die beiden letztgenannten sind neu in der Liste.