Auch nach Not-Übernahme der Credit Suisse Unruhe an Finanzmärkten

ZÜRICH/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der "Notfallrettung" der Credit Suisse durch die Schweizer Großbank UBS kommen die Finanzmärkte weltweit nicht zur Ruhe. Sowohl der Milliardendeal in der Schweiz als auch die Maßnahmen mehrerer Notenbanken zur Liquiditätsversorgung des Finanzsystems konnten gegen die Ängste vor einer andauernden Bankenkrise am Montag zunächst nur wenig ausrichten.

Besonders der sich abzeichnende Totalausfall von bestimmten milliardenschweren Anleihen der Schweizer Großbank lastete teils schwer auf den stark schwankenden Kursen von Banken und Versicherern. Aus dem Grund waren zahlreiche Branchenwerte in Asien unter Druck geraten. Die Börsen in Europa schüttelten ihre zunächst deutlichen Verluste dann aber bis zum Mittag ab. Auch der schwach gestartete Dax arbeitete sich bis Montagmittag in die Gewinnzone.