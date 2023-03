Millennial Potash Corp. gibt die Ernennung von Dr. Mark Stauffer zum Direktor und den Rücktritt von Luke Norman bekannt, Beauftragung von Oak Hill Financial für Investor Relations

20. März 2023, Millennial Potash Corp. (MLP: TSX.V) ("MLP" "Millennial" oder das "Unternehmen" https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ...) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Mark D. Stauffer, Ph.D. und P.Ag. in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Dr. Stauffer ist ehemaliger Präsident des Potash and Phosphate Institute of Canada ("PPIC") und ehemaliger Senior Vice President of International Programs am Potash and Phosphate Institute ("PPI"), dem heutigen International Plant Nutrition Institute. Er ist auch ehemaliger Direktor der Migao Corporation, eines in China ansässigen Spezialkaliproduzenten, ehemaliger Vorsitzender der Allana Potash Corp. und ehemaliger Direktor der Gensource Potash Corp.