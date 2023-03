Anlass der Studie: Jahresbericht 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.03.2023

Kursziel: EUR12,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 16,80 auf EUR 12,80.



Zusammenfassung:

Der Jahresbericht entsprach unserer Prognose, aber das Management hält sich angesichts des zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds weiterhin bedeckt. GCP wird nun der Hauptversammlung im Juni empfehlen, keine Dividende auf die Gewinne des Jahres 2022 zu zahlen, um die Liquidität zu erhalten. Dies folgt auf die Entscheidung vom Dezember, die Perpetual Notes vom Januar 2023 nicht zu kündigen oder die Kuponzahlungen aufzuschieben. Das Potenzial für Mietwachstum wird in diesem Jahr ebenfalls begrenzt sein, da die Leerstände im Portfolio auf einem Rekordtief liegen (4,2%) und die Mieter mit der Inflation und steigenden Energiekosten zu kämpfen haben. Der FFO 1 wird im Jahr 2023 belastet (Guidance: EUR170 Mio. bis EUR180 Mio.), hauptsächlich durch die jetzt höher verzinsten Perpetual Notes. Wir haben auch den risikofreien Zinssatz in unserem Modell auf 2,4% (vorher: 1.5%) erhöht, um die Entwicklung der deutschen 10-jährigen Bundesanleihe zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich ein Kursziel von EUR12,80 (vorher: EUR16,80). Unsere Empfehlung bleibt Kaufen.



First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 16.80 to EUR 12.80.

Abstract:

Full year reporting was close to FBe, but management continue to batten down the hatches with macro headwinds growing stronger. GCP will now recommend to the June AGM that a dividend not be paid on 2022 earnings in order to preserve liquidity. This follows the December decision not to call the January 2023 perpetual notes or defer coupon payments. Rental growth potential will also be gated this year with portfolio vacancies at a record low (4.2%) and tenants wrestling with inflation and soaring energy bills. FFO 1 will take a hit in 2023 (guidance: EUR170m to EUR180m), mainly on the reset perpetual notes. We have also upped the risk free rate in our model to 2.4% (1.5%) to track the development in the German 10y Bund, which points to a EUR12.8 TP (old: EUR16.8). Our rating remains Buy.

