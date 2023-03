Wende im Abgasskandal - EuGH bewertet Thermofenster als rechtswidrig

Düsseldorf (ots) - Die Düsseldorfer Anwaltskanzlei Rogert & Ulbrich ist eine der

prominentesten Kanzleien im sog. Abgasskandal-Komplex. Sie verbuchte als erste

einen gerichtlichen Erfolg gegen die Volkswagen AG. Insgesamt führte sie ca.

50.000 Verfahren in derartigen Angelegenheiten. Seit geraumer Zeit ist

umstritten, ob - und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen -

temperaturgeführte Abschalteinrichtungen in Fahrzeugen mit Verbrenner-Motoren

unzulässig sind. Durch das heutige Urteil hat der EuGH letztinstanzlich für

Klarheit gesorgt.



Gründungspartner Rechtsanwalt Dr. Rogert ordnet das Urteil für Betroffen ein:





"Im Diesel-Abgasskandal hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am heutigenDienstag, 21.03.2023, mit einer Leitentscheidung (C-100/21) zur drittschützendenWirkung der Regelungen in der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG für Aufsehengesorgt und wird damit eine Trendwende einleiten. Der EuGH stellt fest, dass dieunionsrechtlichen Regelungen zur Zulassung von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehrinsofern drittschützend sind, als dass sie auch den Schutz vonIndividualinteressen der Bürger der Europäischen Union betreffen. Das istdeshalb so brisant, weil nach deutschem Recht der Anspruch aus derrechtswidrigen Verletzung eines Schutzgesetzes durch die deutschen Gerichte -offensichtlich zu Unrecht - abgelehnt wurde (§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. derEuropäischen Richtline 2007/46/EG und der Verordnung Nr. 715/2007). DieseVorschrift führt - anders als andere Anspruchsgrundlagen - bereits dann zu einemSchadensersatzanspruch des Geschädigten, wenn ein geschütztes Rechtsgutfahrlässig verletzt wird. Es bedarf dementsprechend nicht des Nachweises einervorsätzlichen Handlung der Beklagten. In den "Diesel-Verfahren" beruft sich dieBeklagte regelmäßig darauf, sie hätte sich auf Aussagen desKraftfahrt-Bundesamtes verlassen dürfen, weshalb ihr der Vorsatzvorwurf nichtanzulasten sei. Jedenfalls aber besteht aus meiner Sicht einFahrlässigkeitsvorwurf, denn der Hersteller ist selbst gehalten, sich an dieeuroparechtlichen Vorgaben zu halten, er unterhält heutzutage ganze Abteilungen,die sich mit Compliance beschäftigen und er hätte erkennen können und müssen,dass das eigene Handeln gegen die Ziele und Vorgaben aus Brüssel verstoßen."Der Anwalt sieht dieses Urteil im Zusammenhang mit weiteren wichtigenEuGH-Entscheidungen: "Bereits in den Urteilen des Gerichtshofs in denRechtssachen C-128/20 | GSMB Invest, C-134/20 | Volkswagen und C-145/20 |Porsche Inter Auto und Volkswagen hatte der EuGH festgestellt, dass die inMillionen Dieselfahrzeugen verwendeten temperaturgeführten Abschalteinrichtungen