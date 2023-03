An der Bankenkrise ist der böse Kapitalismus schuld - diese Stimmen werden sicher wieder lauter werden in den nächsten Tagen und Wochen. Daher, so die Kritiker des Kapitalismus und Verfecher der Planwirtschaft, müssten man endlich einmal richtig reguliert werden, damit so etwas wie die aktuelle Krise sich nicht wiederholen könne. Dabei ist diese Bankenkrise faktisch eine Krise der Über-Regulierung und der Eingriffe in freie Märkte, also eine Krise, die durch zu viele Eingriffe in den Kapitalismus bzw. dessen Ausserkraftsetzung entstanden sind: erstens druckten die Notenbanken massiv Geld und schufen damit die Voraussetzung für die Inflation. Dann schafften die Notenbanken die Zinsen ab und ermöglichten damit Exzesse und Preisblasen (Anleihe-Blase, Immobilien-Blase, Aktien-Blase). Diese Exzesse und Preisblasen sind nun nicht zufällig am Implodieren, nachdem die Zinsen schnell angehoben werden mußten aufgrund der Inflation. Probleme bereiten den Banken nun vor allem das, was sie auf Befehl der Regulatoren kaufen mussten: die Anleihen in ihrer Bilanz..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500, Dax: Fed-Chef Powell beginnt zu zweifeln

2. Bankenkrise: Wenn Zinsen zu schnell steigen

3. Goldpreis vs Silberpreis: Aktuelles Gesamtbild und Prognosen

4. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "Bankenkrise: Ist der böse Kapitalismus schuld?" sehen Sie hier..