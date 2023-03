DAX: Strohfeuer oder echte Erholungsrallye? Bankenkrise schon vorbei?

Der DAX dürfte am Dienstag an seinen positiven Wochenauftakt anknüpfen. Am Vorabend war in New York bis zum Schluss Erleichterung im Bankensektor spürbar – und so dürfte auch hierzulande die Stimmung vorerst zuversichtlich bleiben.

Knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-DAX für den DAX ein Plus von 0,4 Prozent auf 15.186 Zähler. Erst bei knapp 15.250 Punkten steht für den deutschen Leitindex ein Test der kurzfristig wichtigen 21-Tage-Durchschnittslinie an. Auch der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone wird moderat höher erwartet.