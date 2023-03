Der letzte sagenhafte Kursanstieg der MTU-Aero-Engines-Aktie dauerte bis Ausbruch der Corona-Pandemie und einem Kursstand von 289,30 Euro an. Der anschließende Crash führte das Papier binnen weniger Tage auf 97,80 Euro abwärts, anschließend konnte eine Gegenbewegung in den Bereich von rund 225,00 Euro vollzogen werden. Aber genau an diesem Horizontalwiderstand beißt sich das Papier zuletzt wieder die Zähne aus, seit Wochen schwankt die Aktie in diesem Bereich grob seitwärts. Auffällig dabei sind aber die letzten beiden Kursspitzen auf der Unterseite, die recht schnell wieder abgefangen wurden, was auf eine entschlossene Käuferschicht hinweist. Allerdings traut sich die Aktie noch nicht ihre seit März 2020 andauernde Erholungsbewegung weiter auszubauen, noch nicht.

Luftfahrt wieder im Aufschwung