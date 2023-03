Elon Musk & Apple-Mitbegründer Steve Wozniak: Darum fordern sie eine KI-Pause

In dem Brief des Future of Life Institute werden die KI-Labore aufgefordert, "das Training von KI-Systemen, die leistungsfähiger sind als GPT-4, sofort für mindestens sechs Monate zu unterbrechen". GPT-4, das Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde, gilt als weitaus fortschrittlicher als sein Vorgänger GPT-3.

"Fortgeschrittene KI könnte einen tiefgreifenden Wandel in unserer Geschichte darstellen und sollte mit entsprechender Sorgfalt und Ressourcen geplant und verwaltet werden. Leider findet eine solche Planung und Verwaltung nicht statt, obwohl die KI-Labore in den letzten Monaten in einen unkontrollierten Wettlauf um die Entwicklung und den Einsatz immer leistungsfähigerer digitaler Köpfe verwickelt waren, die niemand – nicht einmal ihre Erfinder – verstehen, vorhersagen oder zuverlässig kontrollieren können."