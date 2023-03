Schweizer Goldhändler lanciert das Crypto Vreneli / Neue Vreneli Münze definiert mit der Verschmelzung von physischem und digitalem Wert eine neue Anlageklasse (FOTO)

St. Gallen (ots) - Eine kollaborative Innovation, die bei Anlegern, Techfreaks

Erster "Phygital Asset Coin" der Welt"Das Crypto Vreneli ist weltweit der erste Phygital Asset Coin, kurz PAC. Alsodie erste hybride Wertmünze und damit ein Pionierprojekt für Goldanleger undSammler, die den herkömmlichen NFTs bereits einen Schritt voraus sein möchten.Der nächste evolutionäre Schritt: Die Fusion zweier Anlageklassen!", sagtChristian Brenner, Herausgeber des Crypto Vrenelis und CEO des Goldhändlersphiloro. Die Kreation, das Design sowie die technische Umsetzung und die Web 3.0Platzierung übernimmt die Firma Vivents by ArtDeal AG.Phygital ist eine Begriffsverschmelzung aus den englischen Adjektiven physicalund digital . "Phygital gilt nicht nur als eines der wichtigsten Schlagwörterder digitalen Transformation, sondern beschreibt auch ein Lebensgefühl, mitwelchem Metaverse-Zielgruppen derzeit in neuartigen, komplexen Konsumgalaxienangesprochen werden möchten", so Sarah Schlagenhauf Gründerin und CEO vonVivents by ArtDeal AG.Die erste limitierte Edition des Crypto Vrenelis startet mit 100 Exemplarenerhältlich ab 31. März 2023 in den Online-Shops von philoro mit Lieferung in dieSchweiz, Österreich und Deutschland sowie in den stationären Ladengeschäften vonphiloro in der Schweiz. Jede Münze besteht aus 31,1 Gramm reinem Gold (eineUnze). Der Einstiegswert liegt bei 7'999 Franken.Digitales Vreneli spielt mit IdentitätenDer NFT des Crypto Vrenelis ist in einem mit der Goldmünze verbundenemEthereum-Wallet (digitale Geldbörse) gepaart. Durch Scannen des NFC-Chips perHandy-App schaltet der Besitzer sein individuelles Crypto Vreneli in derBlockchain frei. Das so visualisierte, digitale Vreneli ist bei jeder Münze einUnikat. Das Artwork angelehnt an den Stil der berühmten CryptoPunks-Characters.In den Abwandlungen des klassischen Vreneli-Motivs zeigt sich eingesellschaftliches Phänomen, nämlich, dass die Frage "Wer oder was bin ich?" inweiten Teilen der Gesellschaft fluid beantwortet wird. Festlegungen sind passé.Die Crypto Vrenelis spiegeln diese Freiheit und das Spiel der verflüssigtenIdentitäten in der Gesellschaft wider.Ausführlichere Informationen gibt es unter https://philoro.ch/ueber-uns/presse/presseaussendungen/pressemappe/schweizer-goldhaendler-lanciert-das-crypto-vreneliund unter https://www.cryptovreneli.ch in deutscher und englischer Sprache.Pressekontakt:Christian Brenner, CEO philoro Schweiz AGmailto:christian.brenner@philoro.comChristian Iten, PR Manager philoro Schweiz AGmailto:christian.iten@philoro.ch+41 76 548 47 44Sarah Schlagenhauf, CEO and Founder ArtDeal AG / Vivents+41 79 449 48 84mailto:sarah@artdeal.chMelanie Guenthardt, Marketing Director ArtDeal AG / Vivents+41 78 754 37 80mailto:melanie@artdeal.ch